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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء في البرلمان البريطاني حاولوا التخلص من حياتهم.. ما السبب؟

البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني

كشف وزير سابق من حزب المحافظين البريطاني، أن هناك أعضاء في البرلمان حاولوا الانتحار بسبب طبيعة الوظيفة "التي تكاد أن تكون غير مستدامة".

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال الوزير السابق روري ستيوارت إن بعض زملائه النواب كانوا على وشك الانتحار عندما كان عضوًا في مجلس العموم، لافتًا إلى أن حياة السياسي وضعت ضغوطًا "غير مستدامة تقريبًا" على الناس.

وأوضح ستيوارت، الذي كان وزيرًا للتنمية الدولية وكان زعيمًا لحزب المحافظين قبل أن يغادر مجلس العموم في عام 2019، أن زملاء سابقين آخرين تعرضوا "لانهيارات تامة في العلن".

وأضاف في حديثه لمحطة "جي بي نيوز" البريطانية، الذي يأتي قبيل نشر مذكراته الجديدة التي تحمل اسم "بوليتيكس أون ذا إيدج": "

وفي حديثه لمحطة “جي بي نيوز” قبل نشر مذكراته الجديدة التي تحمل اسم "بوليتيكس أون ذا إيدج"، ناقش ستيوارت تأثير الصحة العقلية على أعضاء البرلمان، قائلًا "لا أرغب في التحدث عن التفاصيل، لأن هذا هو أمر شخصي للغاية بالنسبة للأشخاص، ولكن نعم، لقد حاول زملائي قتل أنفسهم".

وأضاف “هؤلاء هم الناس الذين أعرفهم. وبطرق خطيرة للغاية – أعني أنهم كادوا يقتلون أنفسهم. إنها معجزة أنهم لم يموتوا. كان هناك زملاء آخرون تعرضوا لانهيارات تامة، بطريقة أكثر إذلالاً وشخصية وإحراجاً، في الأماكن العامة”.

وأكد ستيوارت أن طبيعة وظيفة السياسي غالباً ما يكون لها تأثير على صحتهم العقلية، مستطردًا: “أعتقد أن السبب هو أن الفجوة بين الطريقة التي يتم بها تشجيع النواب على تقديم أنفسهم للجمهور وبين هويتهم الحقيقية تكاد تكون غير مستدامة".

وتابع “إنه أمر جنوني، لأنك تتظاهر بأنك واسع المعرفة، ومثالي، وديناميكي، وواثق. أنت تتظاهر بأنك حصلت على إجابات لكل شيء، وأنني أعرف إلى أين نحن ذاهبون. الحقيقة هي أن هذا بلد يبلغ عدد سكانه 70 مليون نسمة، والسياسيون لا يعرفون حقًا ما الذي يحدث. ومع ذلك فإننا نتظاهر أمام الجمهور بأننا نفهم”.

حزب المحافظين البريطاني البرلمان الإنتحار مجلس العموم انهيارات تامة

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