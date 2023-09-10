عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسكو تدمر زوارق أوكرانية بالبحر الأسود وتشن هجومًا مكثفًا بالمسيّرات.. فيديو

هجوم روسيا
هجوم روسيا

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد قيام موسكو بتدمير زوارق أوكرانية في البحر الأسود وتشن هجومًا مكثفًا بالمسيّرات على أوكرانيا.

txt

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

txt

روسيا: لا مجال حالياً للتفاوض مع واشنطن بشأن تجديد معاهدة «نيو ستارت»

وأوضحت أن روسيا أعلنت الأحد تدمير ثلاثة زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، اتّهمتهم موسكو بالتوّجه نحو القرم.

وأوضحت أن وزارة الدفاع الروسية أفادت "في الجزء الغربي من البحر الأسود.. دمّر طيران القوات البحرية التابع لأسطول البحر الأسود زوارق ويلارد سي فورس العسكرية السريعة" وهي مراكب أميركية الصنع كانت تقل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلن قادة عسكريون في كييف الأحد بأن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل، استهدف معظمها محيط العاصمة٫ وأكّدوا أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى.
https://www.youtube.com/watch?v=Fv8lHT59IQU

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

انتقادات طالت رجولته| شاهد… مفاجأة بقصة العروس التي حملت زوجها.. "مطلعش فرح"

ترشيحاتنا

30 يومًا .. أمريكا تصدم أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

ذعر وأصوات عالية تصم الآذان .. روايات مرعبة للناجين من زلزال المغرب

استعدوا للقتال.. الرئيس الصيني يوجه رسالة مهمة للجيش

“على أي خريطة رأيت ذلك” .. روسيا ترد على تصريحات بلينكن المثيرة للجدل

هزات المغرب.. 12 زلزالا أرعبت الملايين حول العالم خلال 25 عاما.. تفاصيل

إعلان قمة العشرين يفسد خطط المستشار الألماني لـ«صفع» روسيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ