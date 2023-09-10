موسكو تدمر زوارق أوكرانية بالبحر الأسود وتشن هجومًا مكثفًا بالمسيّرات.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد قيام موسكو بتدمير زوارق أوكرانية في البحر الأسود وتشن هجومًا مكثفًا بالمسيّرات على أوكرانيا.

وأوضحت أن روسيا أعلنت الأحد تدمير ثلاثة زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، اتّهمتهم موسكو بالتوّجه نحو القرم.

وأوضحت أن وزارة الدفاع الروسية أفادت "في الجزء الغربي من البحر الأسود.. دمّر طيران القوات البحرية التابع لأسطول البحر الأسود زوارق ويلارد سي فورس العسكرية السريعة" وهي مراكب أميركية الصنع كانت تقل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلن قادة عسكريون في كييف الأحد بأن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل، استهدف معظمها محيط العاصمة٫ وأكّدوا أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=Fv8lHT59IQU