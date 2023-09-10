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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: تأييدنا لترشح الرئيس بالانتخابات الرئاسية المقبلة ليس لشخصه ولكن لمواقفه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان حزب المؤتمر تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم يأت في يوم وليلة، ولكن هناك العديد من المشاورات واللقاءات والاجتماعات التي عُقدت مع جميع أعضاء الحزب لبحث موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: “وتم الاستقرار بعد حزمة من اللقاءات والاجتماعات والاستماع لجميع الآراء إعلان موقف الحزب النهائى دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك ليس لشخص الرئيس ولكن للقيادة السياسية التى استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها الدولية والعربية والإقليمية والأفريقية وتُعيد بناء مؤسسات الدولة المصرية التى كانت وصلت لمرحلة اللا دولة”.

واستكمل: “وإيمانا بالمواقف العظيمة التى قدمها ولا يزال الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتضحيات، ورؤيته الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ترسخ لدى جميع أعضاء الحزب دعم هذا الرجل لاستكمال مسيرة البناء وسلسلة الإنجازات، وهذا يعنى أن الحزب لم يبنِ رؤيته على أشخاص ولكن على مواقف ورؤى وخطط وتنمية شاملة حقيقية شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية لم نشهدها على مدار عصور بالكامل”.

وانتقد السعيد غنيم ما قاله أحد الإعلاميين، بشأن الانتخابات الرئاسية وتصغيره دور المعارضة بوصفها بأنها موسمية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تؤكد أنه يجهل بالواقع السياسي، وأن الأحزاب تؤيد الرئيس السيسى تباعا دون الوقوف على طبيعة ما يجري على الأرض، مؤكدا أن هذه التصريحات غير صحيحة وأن حزب المؤتمر على سبيل المثال وهو من ضمن حزمة الأحزاب التى أعلنت موقفها لم تتخذ موقفها هذا دون تفكير ومشاورات وتصويت ومن ثم الجميع يدعم الرئيس ليس لشخصه ولكن لمواقفه.

حزب المؤتمر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس حزب المؤتمر عبد الفتاح السيسي

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