أوقف صادرات النفط ورفع حالة الطوارئ.. موعد وصول الإعصار دانيال إلى مصر

أثار اجتياح الإعصار دانيال اليونان، حالة من الفزع والرعب في قلوب الجميع، خاصة بعد ما تسبب في إحداث عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام متتالية في وسط اليونان، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول وصولها إلى مصر، فماذا حدث في ليبيا واليونان؟

هجوم الإعصار دانيال على اليونان وليبيا

اجتاح الإعصار دانيال بقوة دولة اليونان، مسببًا عاصفة ممطرة استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية في وسط اليونان، وسط مخاوف من تشكل السيول والفيضانات والرياح العاتية وارتفاع الموج عن مستوى سطح البحر، خاصة وأن هجوم الإعصار دانيال تسبب في مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.

لم يتوقف تأثير الإعصار دانيال على وسط اليونان، بل امتد تأثيره إلى السواحل الليبية، إذ أعلنت الحكومة الليبية حالة الطوارئ، وطالب رئيس حكومة البرلمان، عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي يتوقع جريان أوديتها وتهديدها الأهالي بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

اتخذت الدولة الليبية كل الإجراءات الوقائية، خاصة بعد ما خلفت العاصفة دانا وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة في اليونان نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، وتحركت تجاه الأراضي الليبية.

هل تصل عاصفة دانيال إلى مصر؟

كانت الأرصاد الجوية أوضحت أنه مازال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار الإعصار دانيال، إلا أنه في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة، فيما توقعت الأرصاد أن تصل بقايا العاصفة إلى السواحل المصرية تحديدًا في أقصى غرب الساحل الشمالي، غدًا الإثنين، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.