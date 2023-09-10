السكك الحديدية:تكريم المتفوقين بالدورات التدريبية المتقدمة وخريجي أول دفعة من معهد تكنولوجيا النقل

قال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر إن قائدي القطارات الحاصلين على الدورة التدريبية المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية يعدوا خير تمثيل والتزام للتعبير عن تطوير العنصر البشري، الذي يعد أحد استراتيجيات وزارة النقل.

جاء ذلك على هامش تكريم 4 من المهندسين الحاصلين على دورات تدريبية متقدمة، و10 قائدي قطارات من الحاصلين على دورة تدريبية متقدمة من شركة "وابتك" الأمريكية، و6 من الطلاب الفنيين المتفوقين في إتمام دورة تدريبية في الكلية التكنولوجية، وتخريج الدفعة الأولى من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في وردان.



وأضاف عامر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتجديد الدماء في هيئة السكك الحديدية، معربًا عن فخره بقائدي القطارات الحاصلين على الدورة التدريبية المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن 25 قائد قطار يدرسون اللغة الألمانية حاليًا؛ للالتحاق بالعمل لدى مشغل القطارات في دولة ألمانيا، كمرحلة تمهيدية للتعاون المستمر؛ بسبب الندرة الفنية في العمالة الماهرة، وذلك من خلال الاعتماد على تطوير العنصر البشري المصري وفقًا لأحدث المعايير العلمية والعالمية.

ولفت إلى تاريخ إنشاء معهد وردان منذ تأسيسه عام 1958 من منظمة الأمم المتحدة كمشروع تنموي، وصولا إلى تطويره مؤخرًا وتحويله إلى معهد لطلبة التعليم المتوسط، والمعهد العالي لتخريج أجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعارة الفنية المتخصصة.

ونوه باشتراك المعهد مع شركة ألستوم - ضمن الشراكة بين وزارة النقل والقطاع الخاص الدولي - على المحاكيات، حيث حصل أحد الطلاب المصريين على المركز الأول، بما يؤكد قدرة العنصر البشري على المنافسة.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للدراسة، تستهدف إنشاء كلية لهندسة النقل، وتنويع الدراسة لتشمل مختلف قطاعات النقل السككي والبحري، وغيره.

يذكر أن معهد وردان تنقسم فيه الدراسة لقسمين، القسم الأول (تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة) والذي يؤهل لوظائف قائد قطار، وتكنولوجب ميكانيكا ديزل وتكنولوجي كهرباء، والقسم الثاني (تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية) والذي يؤهل لوظيفة تكنولوجي إشارات أو تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائي بهيئة الأنفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككي.

ويتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة..ويتبع المعهد وزارة النقل ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.