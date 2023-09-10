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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج تدريبي لدعم قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية فى 11 محافظة

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل ان الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، والإدارة العامة للتدريب وتنمية المواهب، والادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نظموا ، برنامجين تدريبيين ضمن انشطة برنامج العمل الافضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO  التابعة للامم المتحدة،تحت عنوان " دعم قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية لتأسيس بيئة العمل" ،"برنامج عمل أفضل"،فى 11 محافظة ، وذلك فى إطار مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"- و"برنامج الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في افريقياACCEL AFRICA " الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والمنظمة .                                                                           ومن المقرر عقد البرنامج التدريبي الثالث خلال يومي  20 و 21 سبتمبر الجاري .

واوضحت الوزارة، ان تلك البرامج التدريبية تهدف إلي" تعزيز قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية الميدانين في تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتهم على شركات والمصانع وفقاً لنهج السلامة والصحة المهنية لتأسيس بيئة العمل، كما يطلع المشاركين في البرنامج على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدارها والرقابة عليها، وإجراء عمليات التفتيش لمواقع العمل وهذا الإجراء يعطي الفرصة لتحديد المخاطر والمخاطر المحتملة في بيئة العمل والفرصة لتصحيح أي قصور قبل وقوع حادثة و تلافى الأخطاء يتمثل الغرض من قوائم مراجعة تفتيش السلامة والصحة المهنية، في ضبط ومنهجية زيارات التفتيش من ناحية، وشفافية العملية التفتيشية من ناحية ‏أخرى ؛ حيث توضح لمسئول المنشأة الأساس، الذي تستند إليه، كما تتيح للمنشأة الفرصة لتصويب أوضاعها ‏الداخلية بما يتوافق مع القانون.‏‏
واضافت الوزارة ، انه من بين الموضوعات التى تناولتها البرامج المحاور الأساسية لقائمة تفتيش السلامة والصحة ‏المهنية بالمنشآت، واستعراض البيانات الأساسية للمنشأة، ومستندات المنشأة، والأقسام الرئيسية للمنشأة ومخاطر بيئة العمل، لتوحيد المفاهيم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، هذا ويستهدف البرنامج" مفتشي السلامة والصحة المهنية الميدانين في عدد من المحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة والمنيا وبني سويف والمنوفية وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية،  فضلا عن العاملين بالادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

شارك في افتتاح البرنامج الاول المهندسة غادة ابراهيم محمود رئيس الادارة المركزية للسلامة الصحة المهنيتين ، وساهم في الاعداد والاشراف على البرنامجين  رانيا سامي رشاد ، والدكتورة إلهام عبدالبديع بالإدارة العامة لإدارة وتنمية الواهب، و الدكتورة سمر احمد شوقي ، ومريم محمد إبراهيم من الإدارة العامة لشئون الإقليمية والدولية ، وسعيد محمد سعيد ، ومحمد مدكور من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

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