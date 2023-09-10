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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للانتخابات تبحث المتطلبات الخاصة بـ استحقاق اختيار الرئيس القادم

صدى البلد

عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه ، لمتابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

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