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رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ: نؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة بعد الطفرة التنموية بسوهاج

النائب مصطفى قدري
النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ

قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، إن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واجب علي كل مصري ومصرية لما تحقق وماذا يتحقق على أرض الواقع ورغم كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إلا أن القيادة السياسية لم تغفل المحور الاقتصادي حيث قامت بإنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة مثل إنشاء قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الذكية ومشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري ومشروع تنمية سيناء ومشروع زراعة المليون فدان وتطوير العشوائيات والتطوير الشامل للقاهرة الجديدة وكذلك إنشاء الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية ومشاريع المزارع السمكية ومشاريع الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة والتوسع في شبكات الكهرباء وغيرها من المشاريع القومية التي إنشات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الوطن والمواطن.


وأوضح “ الشريف ” في تصريحات له اليوم، أن محافظة سوهاج بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها شهدت مشروعات تنموية لم تتحقق على مر الأعوام الماضية في إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية الكبرى وعدد من المدن الجديدة بالظهير الصحراوي بالمحافظة وكذلك مشروعات البنية التحتية التي طالت كافة مراكز المحافظة والعديد من قراها حيث بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة ما يصل إلى 431 مشروعا وان قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بلغت 5,5 مليارات جنيه. بخطة عام 2023/2022 مما يؤكد. حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة سوهاج.


وتابع : إن القضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة كان هدفا من أهداف الدولة المصرية من أجل أن يشعر المواطنون بالاستقرار والحفاظ على مقدرات هذا الوطن والحمد لله تم القضاء على هذه الجماعات وأصبحت مناطق مثل سيناء جاذبة للاستثمار والسياحة


وأوضح الشريف، أن سياسة مصر الخارجية اتسمت بالحفاظ علي الهوية المصرية ودعم العلاقات مع كافة الأشقاء من الدول العربية والإفريقية والدول الصديقة من مختلف قارات العالم والذي نتج عنه دخول مصر في قمة البريكس ومنحها عضوية دائمة فيها بما يساهم في تبادل الخبرات وتسويق المنتجات المصرية لدول قمة البريكس بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين للاستثمار في مصر


وطالب النائب مصطفى قدري الشريف، جموع الشعب المصري وكل سوهاج وسوهاجية لتأييد وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ورد الجميل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء دعائم الجمهورية الجديدة.

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