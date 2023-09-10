فشل كبير .. قرار مفاجئ من الجيش الأوكراني يثير دهشة أمريكا

قال محلل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إنه متفاجئ من تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خطوط الدفاع الروسية وقت إعدادها.

وأضاف جونسون: "لا يبدو أن روسيا بنته سرا... خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا كانوا يتوقعون؟”

وقال: "كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك”، مركدا أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في تقييم قوة دفاعات العدو بشكل صحيح.

وأوضح جونسون، أن القوات الروسية عززت مواقعها بشكل علني: فقد أحضروا وصبوا الخرسانة، وحفروا الخنادق، وجهزوا أنياب التنين في الأرض، وعرضوها في صفوف كاملة”.

وأضاف: "الآن.. اكتشفت القوات المسلحة الأوكرانية أنها لا تستطيع حتى اختراق الخط الأول".