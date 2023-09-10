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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان: مصلحة النادي هدفنا.. وتضامنا مع لبيب لخدمة الزمالك

صدى البلد

قال أحمد سليمان، المرشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة على منصب العضوية فوق السن، إن  هدفه هو مصلحة نادي الزمالك وخدمة القلعة البيضاء.

وأضاف سليمان، في تصريحات بعد تقدمه بأوراق الترشح: "قراري بالترشح ضمن قائمة حسين لبيب لمصلحة النادي من أجل خدمة النادي".

وتابع قائلا: "أنا علي تواصل دائم مع حسين لبيب منذ فترة طويلة لمناقشة أحوال النادي".

وأكد: "الزمالك عائد من جديد لأبنائه، وهدفنا مصلحة النادي فقط".

وقال عضو مجلس الزمالك السابق: "نسعى لحل كل مشاكل الزمالك، والقائمة بها كوادر مميزة في جميع المجالات، وأتواجد أنا وحسين السيد في ملف الكرة لأنه من الملفات المهمة".

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