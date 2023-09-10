عبد الواحد السيد: اتمني صرف مستحقات اللاعبين قبل انطلاق منافسات الكونفدرالية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات عبد الواحد السيد الموجههة إلى اللجنة المؤقتة للزمالك بشأن صرف مستحقات اللاعبين .

وكتب أحمد حسن عبر حسابة بموقع فيسبوك: عبد الواحد السيد يطالب اللجنة المؤقتة للزمالك بصرف مستحقات اللاعبين في أسرع وقت وقبل بداية مشوار الكونفدرالية.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه اجتمع مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة الماضية ، وتحدثا بشأن ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأوضح مدير الكرة أنه أخطر اللجنة المكلفة بإدارة النادي بضرورة صرف مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية ويتمنى منحها للاعبين قبل السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لتوفير جو من الهدوء والاستقرار داخل الفريق قبل المباراة المهمة.

وكان أوسوريو أكد أن اللاعبين هم أهم جزء في منظومة كرة القدم، وهم المسؤولون عن النجاح لذلك يجب أن يحصلوا على حقوقهم في موعدها، حتى يكون كامل تركيزهم داخل الملعب ويعطون كل ما لديهم مع الفريق".

ويتواجد الفريق الأبيض في معسكر مغلق خلال الفترة الحالية بمصر الجديدة في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.