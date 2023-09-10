العتال يتبرع بـ 2 مليون جنيه لحل أزمة يد الزمالك.. مستند

ينفرد موقع صدي البلد، بنشر صورة الشيك الخاص بتبرع المحاسب هاني العتال لحل أزمة قيد فريق يد الزمالك .

حيث كشف حمادة عبدالباري، المدير الإداري لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن قيام المحاسب هاني العتال نائب رئيس النادى الأسبق، بالتدخل لاحتواء أزمة القيد في نادى الزمالك وسداده مبلغ 2 مليون جنيه، قيمة المستحقات المطلوبة ليتمكن النادى من قيد لاعبيه.

وأكد حماده عبدالباري ، أن المشكلة حاليا تكمن في أيدي اتحاد كرة اليد الذي وافق على منح الزمالك فقط 5 كارنيهات جديدة وليس كل الكارنيهات للعشر لاعبين المتبقين لعدم إرسال الزمالك شيكات بقيمة الـ4 ملايين المتبقية.

وشدد عبد البارى، أنه حرص علي التحدث مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحدث في كافة الازمه لضمان الزمالك حقوق الزمالك عند اتحاد كرة اليد، خاصة أن اللجنة التنفيذية ليس من حقها إصدار شيكات.

وأشاد عبدالباري ، بجهود اللجنة برئاسة عماد البناني كما وجه الشكر لهاني العتال علي حل أزمة فريق اليد وأشار انه سيتم حسم الأمر مساء اليوم.