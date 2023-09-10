هل يترشح أيمن يونس لرئاسة نادي الزمالك؟.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالا حول مدى ترشح أيمن يونس لرئاسة نادي الزمالك من عدمه.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيس بوك”: ‏"هل يترشح الكابتن. أيمن يونس على الرئاسة؟".

وفي وقت سابق، قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، إنه لن يدخل سباق انتخابات القلعة البيضاء، حال ترشح أيمن يونس.

وقال هشام يكن في تصريحات تلفزيونية:" أعلنت منذ فترة عن ترشحي في الانتخابات المقبلة لإنقاذ النادي في أمور عديدة، منها قطاع كرة القدم، وقمت بدارسة المشاكل التي يعاني منها النادي للعمل على حلها، ونفس الأمر بالنسبة للكابتن أيمن يونس الذي يمتلك أفكارا من شأنها أن تساعد الزمالك".

[[system-code:ad:autoads]