بعد رباعية اليابان.. إقالة فليك من تدريب منتخب المانيا

أعلن الإعلامي احمد شوبير عن إقالة فليك من تدريب منتخب ألمانيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : 🚨تقارير : إقالة فليك من تدريب منتخب المانيا. ❌

ورفض هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، الاستقالة من منصبه بعد الهزيمة المذلة أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس السبت، في مباراة ودية.

ويمر منتخب ألمانيا بفترة عصيبة تحت قيادة فليك، إذ ودع بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

وقال فليك عقب الخسارة أمام اليابان:" ما زلت أشعر أنني الرجل لتدريب ألمانيا، لكنني أعلم أيضًا أن كرة القدم ديناميكية، لذا لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك”.

وأضاف:" أنا وطاقمي، نبذل قصارى جهدنا لإعداد الفريق بطريقة مثالية".

وتستضيف ألمانيا النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).