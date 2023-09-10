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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تكشف حقيقة إرسال صواريخ خطيرة إلى أوكرانيا

صواريخ ATACMS
صواريخ ATACMS

قال جوناثان فاينر، نائب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، إن الإدارة الأمريكية لا تستبعد بدء تسليم صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن مثل هذه الخطوة.

وأوضح فاينر خلال مؤتمر صحفي تعليقا على أمكانية تزويد الولايات المتحدة لـ أوكرانيا بصواريخ ATACMS: "أنا لا أحذف أي شيء من على الطاولة، ليس لدينا قرار بالإعلان عن مساعداتنا الجديدة لـ أوكرانيا، ولكن موقفنا طوال الوقت هو أننا سنزود أوكرانيا بالقدرات التي ستمكنها من النجاح في ساحة المعركة".

وأضاف: "نعتقد أن هذا النهج ينجح في كل مرحلة من مراحل هذا الصراع، بما في ذلك المرحلة الحالية"، لافتا إلى أن الأوكرانيين بدأوا في إحراز تقدم في هجومهم المضاد.

وتابع: "سنواصل تقييم الوضع على الأرض واتخاذ القرارات على أساس ذلكـ ولكن لا ينبغي الإعلان عن أي مساعدات جديدة اليوم أو الآن، ولا ينبغي الاكتفاء بنشر بيانات في المستقبل القريب.

ويمكن إطلاق صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد هيمارس. 

وطلبت سلطات كييف مراراً وتكراراً من واشنطن توفير هذا النوع من الأسلحة، ولكن في منتصف أغسطس، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن نظام ATACMS.

وأشار كيربي، إلى أن كييف تلقت كل ما هو مطلوب لشن هجوم مضاد خلال المشاورات بين جيشي البلدين.

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