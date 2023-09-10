«تحولات الثقافة في مصر».. أحدث إصدارات صبحي موسى

صدر حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع بالتعاون مع بيت الحكمة، كتاب جديد للكاتب صبحي موسى بعنوان "تحولات الثقافة في مصر"، والغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير.

وجاء على غلاف الكتاب:

الفضل في طرح فكرة هذا الكتاب يعود إلى الرائد والمُعلم الأكبر عميد الأدب العربي د. طه حسين، فمنذ كتابه الرائد «مستقبل الثقافة في مصر» منذ سنوات، ونحن بحاجة إلى إعادة قراءة ما حدث من تحولات ثقافية وسياسية واجتماعية في المجتمع المصري، لنعرف- بحسب تعبير جلال أمين- «ما الذي حدث للمصريين؟»، فقد جرى كثير من التحولات التي شهدتها الدولة المصرية، وفي كل تحول كانت خطة الثقافة أو رؤية الدولة للثقافة وطرق تعاملها معها تتغير، فدائمًا ما كانت الثقافة مرتبطة برؤية الدولة وتوجُّهها.