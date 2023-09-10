محافظ الوادي الجديد يتفقّد سير العمل بمجمع المصالح المميكن

تفقد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم /الأحد/، سير العمل بمجمع المصالح المميكن للمحافظة مع بداية انتقال المديريات رسميًا للاطمئنان على حركة الأعمال واستقرار العاملين، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والمسئولين المعنيين.

وشدد المحافظ - خلال زيارته للمديريات المختلفة - على قيام المديريات بسرعة نقل أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللازمة لسير منظومة العمل دون عوائق، وقيام كل مديرية بتوفير وسائل انتقال للعاملين، وتوفير زي إضافي لكل موظف، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحضانة تيسيرًا على الأمهات العاملات هناك.

ومن ناحيةٍ أخرى، وجّه المحافظ باستكمال تأثيث نموذج المنزل البيئي وإنهاء أعمال اللاند سكيب، لافتًا لمراعاة نوعية الأشجار المنزرعة وزراعة أشجار مثمرة قدر الإمكان، كما أكّد على وضع لافتات واضحة على جانبي المدخل الرئيسي تحمل اسم (مجمع المصالح المميكن لمحافظة الوادي الجديد).