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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العثور على مدينة الآلهة المفقودة في غابة كثيفة بعد 1000 عام غرب كمبوديا

العثور على مدينة
العثور على مدينة الآلهة المفقودة في غابة كثيفة بعد 1000 عام

تم اكتشاف مدينة قديمة قضى الخبراء سنوات في البحث عنها في غابة شمال غرب كمبوديا. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت ماهيندرابارفاتا، والتي تعني جبل إندرا (ملك الآلهة)، مدينة مزدهرة منذ أكثر من 1000 عام، ويُعتقد أنها كانت أول عاصمة لإمبراطورية الخمير.

 لم تنجح الجهود المبذولة لتحديد موقع بقايا هذا الموقع الغامض لعقود من الزمن، حتى أن العلماء اختلفوا حول المكان الذي يجب أن يبحثوا عنه.

كان ذلك حتى كشفت البعثة الاستكشافية الرائدة التي اختتمت في عام 2019 عن ثروة من المعلومات حول المدينة المفقودة - والتي تسبق مجمع أنغكور وات الشهير عالميًا بأكثر من 300 عام.

العثور على مدينة الآلهة المفقودة في غابة كثيفة  بعد 1000 عام

وجد تحليل الاكتشاف في حديقة بنوم كولين الوطنية أن ماهيندرابارفاتا تأسس عام 802 م، عندما تم تكريس أمير الخمير جيافارمان الثاني. كان هذا هو تأسيس إمبراطورية الخمير القديمة. 

ومن السمات الرئيسية لهذا الاكتشاف استخدام أحدث تقنيات المسح بالليزر ليدار (كشف الضوء والمدى) لتحديد موقع المدينة، التي تقع على بعد 40 كيلومترًا شمال أكبر موقع ديني في العالم، أنغكور. وات. 

وفي مناقشة الاكتشاف المذهل الذي شمل أكثر من عشرين معبدًا لم يتم تسجيلها سابقًا، كتب عالم الآثار جان بابتيست شيفانس، من مؤسسة الآثار والتنمية في المملكة المتحدة، في ورقة بحثية: "لم تحظ منطقة بنوم كولين الجبلية، حتى الآن، إلا بقدر قليل من الاهتمام بشكل لافت للنظر".

مدينة قديمة العلماء حديقة غرب كمبوديا

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