محافظ قنا: قوافل طبية مجانية بمركزي نجع حمادي وفرشوط على مدار الأسبوع

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إن اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء سوف تقوم بتنظيم قوافل طبية مجانية بمركزي نجع حمادي وفرشوط بدءا من غد /الاثنين/ وحتي نهاية الأسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأضاف الداودي - في تصريح اليوم - أن القوافل سوف يتم تنفيذها بمشاركة اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي وبنك الشفاء بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط غدا، مشيرا إلى أن القوافل سوف تستكمل جهودها بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي إنه في إطار التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( ITIDA ) في برنامج نشر اللغة الألمانية بصعيد مصر والذي يتم من خلال مركز التطوير الوظيفي بالجامعة (CDC) تم عقد امتحان المستوى (B1) لـ 37 من طلاب الجامعات، مشيرا إلى التحاق 154 طالبا وخريجا بالبرنامج وذلك لتأهيلهم لسوق العمل في مجال صناعة التعهيد يقدم خدمة التدريب والامتحان المعهد الثقافي الألماني " معهد جوته " المعتمد من وزارة الخارجية الألمانية .

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بنجاح البرنامج فى نشر اللغة الألمانية بصعيد مصر الذي يؤدي إلى مزيد من فرص العمل للخريجين في مجال صناعة التعهيد في تكنولوجيا المعلومات، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به مركز التطوير الوظيفي بالجامعة ودور هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات في توفير منحة دراسة اللغة الألمانية.