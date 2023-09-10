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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد إقامة مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بمدينة شرم الشيخ، عن تلقيها موافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، على إقامة دورة المهرجان الأولى في منتصف يناير القادم، وهو الموعد تم الاتفاق عليه بعد اجتماع بين اللواء خالد فودة ود. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

المهرجان يضم أربع مسابقات للأفلام الطويلة "روائية وتسجيلية" ومسابقة للأفلام القصيرة، ومسابقة لأفلام التحريك، ورابعة لأفلام طلاب معاهد السينما في العالم العربي، وبلغ عدد الدول العربية التي أبدت موافقتها على المشاركة في مسابقات بلغت حتى الأن 17 دولة.

وسيعلن المهرجان قريبا عن موعد لفتح باب المشاركة لأفلام جديدة لفترة محددة، بناء على اتصالات تلقتها إدارته من صناع السينما ومبدعيها في العالم العربي.

المهرجان تنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير د. سمير فرج، وتضم إدارته الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيسا للمهرجان، ود. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرا، والمخرج سامي محمد علي مديرا تنفيذيا، والناقد سيد محمود سلام رئيسا للمكتب الفني، والناقد أحمد سعد الدين مديرا للمكتب الصحفي والمحاسب فهمي فؤاد مديرا ماليا، واختار المهرجان المخرج الكبير علي بدرخان رئيسا شرفيا لدورته الأولى.

مهرجان شرم الشيخ

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