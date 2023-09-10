تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة في الميناء بلغت 34 ألفا و616 طنا تشمل : 2774 طن كلينكر و 9696 طن يوريا و 4100 طن علف و450 طن مولاس و17 ألفا و596 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و193 طنا تشمل : 609 طن خشب زان و 4500 طن سكر و 4835 طن خردة و 22 ألفا و605 أطنان قمح و 3232 طن حديد و 412 طن ذرة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3993 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7620 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281 ألفا و448 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4356 شاحنة.