مستقبل وطن يطلق أسطول منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقنا

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، اسطول منافذ متنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولي بالرعاية.

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بـ قنا، إن المرحلة الأولي من اسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية ضم 5 سيارات متنقلة يتم توزيعها علي مختلف الميادين العامة والمناطق ذات الكتلة السكنية الكثيفة لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بـ قنا ، بأن المنافذ المتنقلة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري مع الاستمرار في عمل المنافذ الثابتة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف آدم، أن السيارات توفر " السكر والزيت والسمن والمكرونة والأرز والجبن بأنواعه والشاى" بأسعار لاقت استحسان المواطنين.

و أكد أمين حزب مستقبل وطن بـ قنا ، متابعة عمل كافة المنافذ المتنقلة علي مستوي المحافظة وتوفير الكميات الإضافية حال نفاذ الكميات المعروض، وأن فترة عمل تلك المنافذ من 5 مساءاً وحتى 11 مساءاً.