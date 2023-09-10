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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يطلق أسطول منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقنا

قوافل مستقبل وطن
قوافل مستقبل وطن

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، اسطول منافذ متنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولي بالرعاية.

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بـ قنا، إن المرحلة الأولي من اسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية ضم 5 سيارات متنقلة يتم توزيعها علي مختلف الميادين العامة والمناطق ذات الكتلة السكنية الكثيفة لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

 

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وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بـ قنا ، بأن المنافذ المتنقلة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري مع الاستمرار في عمل المنافذ الثابتة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف آدم، أن السيارات توفر " السكر والزيت والسمن والمكرونة والأرز والجبن بأنواعه والشاى" بأسعار لاقت استحسان المواطنين.

و أكد أمين حزب مستقبل وطن بـ قنا ، متابعة عمل كافة المنافذ المتنقلة علي مستوي المحافظة وتوفير الكميات الإضافية حال نفاذ الكميات المعروض، وأن فترة عمل تلك المنافذ من 5 مساءاً وحتى 11 مساءاً.

 

قوافل مستقبل وطن

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IMG-20230910-WA0089
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IMG-20230910-WA0087
IMG-20230910-WA0088
IMG-20230910-WA0088
IMG-20230910-WA0085
IMG-20230910-WA0085
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IMG-20230910-WA0086
قنا حزب مستقبل وطن أسعار مخفضة سيارات متنقلة السلع الأساسية

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