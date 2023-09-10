مصرع 40 مدنياً على الأقل في غارة جوية على سوق الخرطوم بالسودان

قالت مجموعة متطوعة محلية إن ما لا يقل عن 40 مدنياً لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في غارة جوية على سوق في جنوب الخرطوم، مما يمثل أكبر عدد من القتلى في حادث واحد منذ بدء الحرب في السودان في أبريل.

تكثفت الضربات الجوية والمدفعية على المناطق السكنية مع اقتراب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية من الخمسة أشهر دون أن يعلن أي من الطرفين النصر أو يظهر أي علامات ملموسة على مواصلة الوساطة.

قال شاهد للهجوم لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن طائرات بدون طيار نفذت سلسلة من الغارات الجوية صباح الأحد على جنوب الخرطوم، وهو حي كبير بالمدينة تشغله قوات الدعم السريع بشكل رئيسي.

أظهرت الصور التي شاركتها مجموعة من المتطوعين المحليين تسمى غرفة الطوارئ بجنوب الخرطوم (SKER) العديد من النساء والرجال المصابين وما يبدو أنها جثث مغطاة بالقماش.

قال محمد عبد الله، المتحدث باسم منظمة غرفة الطوارئ بجنوب الخرطوم، التي تحاول تقديم الخدمات الطبية وغيرها، إنه كان لا بد من نقل الجرحى على عربات تجرها الحمير.

وأكد العميد نبيل عبد الله من الجيش السوداني لرويترز إن هجماتنا تستهدف فقط تجمعات العدو ومراكزه في مختلف المناطق.

أسفرت الضربات التي وقعت في غرب أم درمان الأسبوع الماضي عن مقتل 51 شخصا على الأقل خلال يومين. ومع إغلاق معظم المستشفيات وعدم وجود حكومة محلية فعالة، يكافح المتطوعون لتوثيق العدد الحقيقي للقتلى.

اندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، بعد تصاعد التوترات بشأن دمج قواتهم في عملية انتقال جديدة نحو الديمقراطية. وقد أطلقت عدة دول جهود وساطة، لكن لم ينجح أي منها في وقف القتال.