محافظ دمياط تبحث مع ممثلى شركة ابدأ سُبل التواصل لدعم القطاعات الصناعية

بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اليوم /الأحد/ مع وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة خاصةً قطاع الأثاث .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ دمياط بمكتبها اليوم مع وفد الشركة .

وبحثت " المحافظ " آلية مشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " فى الجهود التى تقوم بها الدولة لوضع خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها، وذلك من خلال وضع حلول محددة للمشكلات التى تواجه الصناعة .

وفى هذا السياق، استعرضت " المحافظ " ما أسفرت عنه المناقشات التى نتجت عن ورش العمل المنعقدة على مدار أسبوعين لإعداد منهجية محددة للتطوير تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتحديد أطر التعاون مع ابدأ، معربة عن تطلعها لمشاركة فريق المبادرة برؤى وأفكار تساهم فى وضع خطة العمل ودعم الصناع بالمجالات المتعلقة بالصناعة والتسويق والترويج لها وأيضًا دعم الصناعات الأخرى بالمحافظة .

ومن جانبه أشار مدير المبادرة، إلى أنه سيتم عقد غرفة عمليات لتحديد المشكلات التى تواجه الصناعة وتنفيذ إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المصرية، كما استعرض أبرز الأفكار المقترح تنفيذها فى هذا الإطار مؤكدا أنه سيتم التواصل بشكل دورى لتحقيق المبادرة مشاركة فعالة لدعم هذا الملف .

وفى ختام اللقاء تسلمت المحافظ درع المبادرة، تقديرا لتعاونها الكبير للبدء فى تحقيق الشراكة بين الجانبين لدعم الصناعة بالمحافظة .