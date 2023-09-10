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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد مباراه الأهلي أمام سان جورج الاثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن احمد حسن عن موعد مواجهتي الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي في ذهاب وإياب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

و كتب أحمد حسن : إقامة مباراتي الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي ذهاباً و إياباً بدوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سان جورج في ذهاب الدور 32 من البطولة يوم الجمعة 22 سبتمبر المقبل في ستاد القاهرة، على أن يتم لعب لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت 30 سبتمبر في الملعب نفسه، لتحديد المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

وتأهل فريق سان جورج للدور 32 من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في الذهاب والإياب على كم كم بطل زنجبار بهدفين مقابل هدف ثم الفوز بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لمواجهة الأهلي بطل النسخة السابقة والذي تم إعفائه من الدور التمهيدي من البطولة.

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