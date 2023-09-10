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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خطوات تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

نسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2023، عن تفاصيل التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد.

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023وقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023  

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي : 

1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقا للآتي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.


دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الآتي:


دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر.


دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات


دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز


دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام)، %75 فأكثر. 

يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، لا بد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان، عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة أ، يختار الطالب من المنطقة ب، ثم يختار من المنطقة ج.

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