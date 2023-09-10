وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين بمسابقة مبادرة 1000 طفل موهوب

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين من مبادرة ١٠٠٠ طفل موهوب وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى ، والتى تم عقدها لتعليم الأطفال الفنون ، وقامت بتنفيذها الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ، وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة نهضة مصر ومصر الخير ومنصة YounGo School وذلك على يد مدربين متخصصين في مجالات الفنون.

بدأت المبادرة منذ مارس الماضي واستمرت على مدار خمسة شهور بين الف متسابق ومتسابقة وتم عمل التصفيات بينهم والتى تم اليوم الاعلان عن الفائزين بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المسابقة تأتي فى اطار حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية ترتقي بأطفالنا شباب المستقبل ، وأيضا لتعليم الأطفال الفنون أونلاين. مضيفا أننا بوزارة الشباب والرياضة نفتح أذرعنا ونمد أيدينا لكافة المؤسسات والتى تساعد وتدعم فى سبيل تنمية الشباب ومهاراتهم وهوايتهم .

وأثني الدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير على المبادرة التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا على ان رسالة المؤسسة تعتمد على تنمية الانسان المصري فى جميع المجالات وهو ما شجعنا على مشاركة الوزارة فى تنفيذ مبادرة ١٠٠٠ طفل موهوب ويشرفنا ان نستمر كشركاء نجاح مع وزارة الشباب والرياضة ونهضة مصر.

وعقدت المسابقة في ثلاثة مجالات وهي (أساسيات الرسم والدوبلاج الكارتوني والرسوم المتحركة ) للاعمار السنية من ٥ سنوات وحتى ١٨ سنة.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن الفائزين بالمسابقات في أساسيات الرسم ، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الدوبلاج الكارتوني ، بينما تم الاعلان عن الفائزين في الرسوم المتحركة.

شهد الاحتفالية اللواء محمد نور مساعد وزير الشباب والرياضة للاستثمار والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر للنشر والنائبة مايسة عطوه والدكتور رضا الكرداوي استشاري التحول الرقمي بوزارة التربية والتعليم والفنانة لقاء سويدان والفنانة عزة لبيب والدكتورة جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة.