قرار عاجل من سلطان عمان بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية للمغرب

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، أوامره بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمغرب لدعم الجهود في التعامل مع آثار الزلزال.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في بيان “أصدر جلالة السُّلطان هيثم بن طارق أوامره بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة لدعم جهود المملكة المغربية الشقيقة في التعامل مع آثار الزلزال الذي تعرّضت له مؤخرًا، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعبيرًا عن الدور الإنساني الذي تقوم به سلطنة عُمان لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية المختلفة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأمم المتحدة، إن هناك فريقا لتقييم الكوارث يتجه إلى المغرب لمعاينة الأضرار التي تعرضت لها البلاد إثر الزلزال المدمر.

وأكدت الأمم المتحدة، أنها تنتظر طلبا من السلطات المغربية لإرسال مساعدات دولية إلي المدن المتضررة من الزلزال.

وأشارت التقديرات إلى أن 300 ألف شخص تضرروا بسبب زلزال المغرب.