استاد عالمي.. تعليق مثير من أول سيدة تترشح لرئاسة نادي الزمالك

كشفت الدكتورة ميرفت السيد أحمد، أول سيدة تترشح لرئاسة نادي الزمالك، تفاصيل تقدمها للترشح لخوض انتخابات نادي الزمالك، مشيرة إلى أنها وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا.

وأضافت ميرفت السيد أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنني أول سيدة تترشح لرئاسة نادي الزمالك، وأجمع بين الناحية الأكاديمية والعملية، ودمي يجري في دم نادي الزمالك، والنادي يحتاج إلى إدارة رشيدة.

وكشفت الدكتورة ميرفت السيد أحمد، أول سيدة تترشح لرئاسة نادي الزمالك، تفاصيل تقدمها للترشح لخوض انتخابات نادي الزمالك، قائلة: لدي كل القدرة على قيادة نادٍ كبير بحجم نادي الزمالك، وتحقيق نجاحات كبيرة.

وأشارت إلى أن لديها عرض من شركة أجنبية لبناء فرع لنادي الزمالك في الشيخ زايد، وكذلك بناء استاد عالمي للنادي.