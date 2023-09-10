كلب مفترس ينهش جسد فتاة في مشهد مرعب

كشفت لقطات مروعة لحظة التي يهاجم فيها كلب من فصيلة "XL Bully" فتاة صغيرة قبل أن يتوجه إلى رجلين يحاولان إنقاذها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وقعت هجمات العض الكابوسية عندما كان صاحب الحيوان يأخذه في نزهة بعد ظهر يوم السبت في بوردسلي جرين، برمنغهام.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت وتم التقاطه من السطح العلوي لحافلة ذات طابقين، اندلاع الهيجان.

وعض الكلب ذراعي الفتاة الصغيرة قبل أن يتمكن رجل من سحب الكلب منها، حيث ركضت الفتاة إلى متجر من أجل الأمان حيث تم وضع كلب على الأرض لكنه تمكن بعد ذلك من الفرار.

فيما تمت مطاردة الكلب في الفناء الأمامي لمحطة بنزين حيث تمت مهاجمته قبل إصابة الكلب وإيقاف الهجوم.

على الرغم من خطورة الكلب في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من 200 عام، حذرت السلطات من أن قتال الكلاب في بريطانيا آخذ في الارتفاع وأن هذا النوع من السلالات هو الخيار الأول.