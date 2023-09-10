وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن استعداد إيران لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي؛ للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك، كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، خلال اجتماعه مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، في طهران، اليوم الأحد.

وهنأ أمير عبد اللهيان، دي مايو، على تعيينه ممثلاً خاصًا للاتحاد الأوروبي لدول الخليج العربي، وأوضح تطورات العلاقات بين الدول المجاورة، بما في ذلك منطقة الخليج، وقيم الوضع الحالي في المنطقة باعتباره فصلًا جديدًا. في تمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين الدول الثمانية في منطقة الخليج العربي .

وأشار إلى المنتدى الذي اقترحته جمهورية إيران للحوار والتعاون الإقليمي، والذي تدعمه أيضا دول أخرى في المنطقة، باعتباره مظهرا من مظاهر إرادة دول المنطقة لإقامة تعاون إقليمي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الهامة. القضايا البيئية، ووصف عقد الاجتماع الأول لهذه المجموعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة في المستقبل القريب بأنه خطوة على الطريق نحو مزيد من التكامل في المنطقة.

ورحب أمير عبد اللهيان كذلك بأي مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، وأكد استعداد إيران لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد دي مايو على مكانة إيران المهمة في المنطقة وقدم تقريرا عن رحلته الأولى في منصبه الجديد إلى بعض دول منطقة الخليج العربي.

كما أكد على دور إيران المؤثر في المنطقة.

ووصف مبعوث الاتحاد الأوروبي كذلك مبادرة تشكيل منتدى للحوار والتعاون الإقليمي بأنها مهمة، مشددا على دور الأمين العام للأمم المتحدة في تنظيم اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الثماني.

ووصف العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية بأنها في مصلحة المنطقة برمتها.

وعلاوة على ذلك، تم خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات المحادثات بين إيران والقوى العالمية بشأن رفع العقوبات المفروضة على إيران، والعلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاجة إلى إجراء محادثات بين إيران وأوروبا.