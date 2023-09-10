حصيلة إيرادات وترتيب أفلام صيف 2023

شهد الموسم الحالي تنافسا كبيرا بين الافلام في السينما وكانت البداية بفيلم "بيت الروبي" بطولة مشتركه للنجمين كريم عبد العزيز و النجم كريم محمود عبد العزيز الذي تم إصداره قبل العيد بأسبوع و قد حقق ايرادات بلغت 128 مليون جنيه ليكون بهذا الرقم الأعلى في تاريخ السينما .

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

أما فيلم تاج للنجم تامرحسني احتل المركز الثاني فى شباك التذاكر و قد تم اصداره أرل أيام العيد حيث اقتربت إيراداته داخل مصر إلى ال ٤٦ مليون جنيه ..

و جاء في المركز الثالث الفيلم العالمي اوبن هايمر و الذي حقق ايرادات ضخمه وصلت الى ٤٤ مليون جنيه …

و احتل المركز الرابع النجم أمير كراره بفيلم البعبع" و الذى حقق ٤٣ مليون جنيه و نصف

اما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم مستر اكس و هو بطولة الفنان احمد فهمي و الفنانه هنا الزاهد و تخطت ايراداته ال ٣١ مليون جنيه