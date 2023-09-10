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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لينا شاماميان : مهرجان القلعة الأجمل ويذكرني بكل شيء كنت بحبه قبل بدء الغناء.. فيديو

المطربة والمُغنّيّة
المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان

حلت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان، ضيفه على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

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وعلقت المطربة والمُغنّيّة السورية لينا شاماميان، على مشاركتها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، قائله: "جمهور مهرجان القلعة له طابع خاص".

وأضافت: "كل حلفة يكون لها طبيعتها الخاصة، والتفاعل الجماهيري شيء جيد جدا"، لافته: "مشاركة هذا العام تعتبر ثالث مشاركة لي في مهرجان القلعة".

وأشارت: "أنا بحب مهرجان القلعة جدا لأني أحب الأماكن التاريخية"، موضحه: "مهرجان القلعة مميز ويذكرني بقلعة دمشق والحفلات التي كانت تقام بها، وأيضا في فرنسا القلاع لها هيبة".

وأوضحت: "جمهور مهرجان القلعة مختلف، ويأتي من أجل الفرحة والاستمتاع وأعماره مختلفة وهو من الاجمل ويذكرني بكل شيء كنت بحبه قبل بدء الغناء"، مشيرة: "بسبب النقل الحصري لقناة الحياة تابعني ناس من كل العالم".

 

 

لينا شاماميان

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