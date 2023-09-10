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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الإجتماع التنسيقى لخطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث فى إطار إستعدادات محافظة أسوان المبكرة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة

وحضر الإجتماع العميد ماجد سعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية ، ورؤساء الوحدات المحلية ، علاوة على مديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

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التدريب العملى

ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه توجد توجيهات مباشرة من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب. 

وقالت فاطمة إبراهيم بأنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى ، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج .
 

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منظومة 

فيما كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم التشغيل التجريبى للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية ، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالى.

وأشار المحافظ إلى أنه شملت إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمه ، وأن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة. 

فيما أوضح الدكتور طه جابر مدير مستشفى المسلة التخصصى بأسوان بأن المستشفى تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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