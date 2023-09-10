قطر تستثمر 4 مليارات جنيه استرليني في أبحاث الطاقة الخضراء بالمملكة المتحدة

أفاد تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز، أن دولة قطر الغنية بالنفط على بعد أسابيع من الإعلان عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لإنشاء منشأة جامعية في المملكة المتحدة متخصصة في أبحاث وتطوير الطاقة الخضراء.

تقوم مؤسسة قطر غير الهادفة للربح بتمويل الخطة، والتي ستتضمن شراكة مع شركة رولز رويس للخبرة الفنية. ومن إجمالي 4 مليارات جنيه إسترليني، سيتم تخصيص 1.5 مليار جنيه إسترليني لصندوق لدعم تطوير أفكار جديدة للطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، على أمل إنشاء شركات "يونيكورن" بقيمة مليار دولار.

يصف المنظمون القاعدة البحثية الجديدة بأنها "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لانتقال الطاقة في المملكة المتحدة" في إشارة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا لتمويل وتنمية أفكار الشركات الناشئة وشهدت انتقال سلسلة من شركات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة للحصول على الدعم المالي.

قال أحد قادة المشروع: "الغرض هو توسيع نطاق هذه المشاريع إلى المستوى الذي يمكن طرحها هنا في المملكة المتحدة، بدلاً من فقدان أفضل أفكارنا في الخارج في مراحلها المبكرة".

التزمت قطر بتمويل المشروع لمدة 20 عاما. وقد تم طرح الفكرة قبل عامين بهدف إطلاق المركز الرئيسي في شمال أو جنوب غرب إنجلترا، للمساعدة في خلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها هناك. لكن مؤسسة قطر وجدت أن رواد الأعمال العالميين يريدون أن يكونوا في المثلث الذهبي.

وقد شاركت شركة الاستشارات الإدارية ماكينزي بشكل كبير في التخطيط لما يشار إليه داخليًا باسم "مشروع أوريكس". وقد قدرت شركة ماكينزي أن الخطة ستخلق 7500 فرصة عمل عالية المهارات بحلول عام 2030 وستطور شركات توظف 30 ألف شخص خلال 15 عامًا.

قال مدير صندوق يعمل في المشروع: «نجري محادثات مع عدد من الشركات في مراحلها المبكرة.. الفكرة هي العثور على ألمع العقول في المملكة المتحدة، وجذب ألمع العقول في العالم للقدوم والانضمام إليهم.

ومن المقرر إنشاء حرمين جامعيين آخرين لعرض وتجريب عمليات التصنيع في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، وسيتم إنشاء مركز أبحاث آخر في الدوحة، وفقًا للخطط الموضوعة.

تشمل التقنيات المخصصة للبحث وقود الطائرات الأخضر، واحتجاز الكربون وتخزينه، وتخزين الطاقة على المدى الطويل، بالإضافة إلى تقنيات لجعل البناء أقل ضررًا على البيئة وإدخال تحسينات على الطاقة النووية.

قالت مؤسسة قطر: "نواصل العمل جنبًا إلى جنب مع رولز رويس لتطوير مشاريع جديدة ورائدة في مجال تكنولوجيا المناخ ومراكز التكنولوجيا، في كل من المملكة المتحدة وقطر".