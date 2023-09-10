حقق مستوى تاريخيا جديدا.. خبير: مؤشر البورصة يستمر في حصد المكاسب

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق على مستوى قياسي جديد عند مستوى 19577.85 نقطة بصعود قدره 202.17 نقطة بنسبة صعود 1.04% بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية.

لافتا الى اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة بنهاية تعاملات اليوم بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

أضاف أن المؤشر الرئيسي ل “البورصة ” اتجه بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق قمة جديدة وتحديدا عند مستوى 19800 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد انه استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 8.35 نقطة بنسبة صعود طفيف 0.22% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3031.98 نقطة بفضل الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

المستثمرون العرب والأجانب يتجهون للشراء

بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب والاجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السبعيني بالتباين.. واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة.