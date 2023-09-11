اليوم كريم الحسيني في ورشة «علاء الدين»

تنظم مجلة علاء الدين، اليوم الاثنين، ورشة فنية جديدة من ورشها التي استمرت طوال الصيف تحت عنوان «فن الدوبلاج» للنجم كريم الحسيني، تحت رعاية الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة.

الورشة يقدمها الفنان كريم الحسيني الذي أدى أشهر الأدوار الكارتونية خلال مشواره الفني، التى تعلم الأطفال أساسيات التمثيل الصوتي و الدوبلاج، و كيفية تنقل أفلام الأطفال المفضله من الإنجليزية إلى العربية.

أبرز الأعمال المتحركه التي شارك فيها:

الأسد الملك، ديزني بالعربي (فوركي) حكاية لعبة 4، دانى الشبح، لعبة سابيدر مان جيم، سكاربس (جى دى)، سلاحف النينجا (رفايل)، زورو الجيل الثالث (زورو)، چانجل بوك (ماويكلى)، 101 كلب (الكلب13 المفجوع)، حازوقة فى كيف تروض تنينك الفيلم والمسلسل وغيرهم، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية على مدار 25 عاما.

يذكر أن مجلة علاء الدين منذ بداية الصيف قدمت العديد من الورش الفنية للأطفال كل أسبوع، يتعلمون من خلالها مهارة جديدة ومختلفة منهم : ورشة رسم وتلوين، ورشة عن دمج ذوى الهمم في المجتمع، ورشة الحكى، ورشة لعب وفن وقصة إلى جانب ورش فنية يدوية.