الثلاثاء .. بدء ورشة سيناريو للكاتب أيمن سلامة بنقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ورشة سيناريو للتدريب على قواعد وأساسيات كتابة السيناريو تحت إشراف السيناريست أيمن سلامة.

أكد محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية أن الورشة تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 12 سبتمبر، وتتضمن الورشة ٥ جلسات على مدار ٥ أسابيع.

ووجه كامل الشكر للكاتب والسيناريست أيمن سلامة على تطوعه بوقته ومجهوده لتقديم ورشة السيناريو بنقابة الصحفيين، مؤكدًا الدور التثقيفى والتوعوى، الذى يقدمه أيمن سلامة بهذه التجربة.

تقديرًا لدور الصحافة

من جانبه، أكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة أنه قرر تقديم الورشة تقديرًا منه للدور البارز للصحافة والصحفيين فى خدمة القضايا والموضوعات الوطنية، وكذلك دورهم فى توعية المجتمع.