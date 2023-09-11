الصحفيين تعقد صالون الأجيال الشهري.. الأربعاء

تعقد لجنة المعاشات، بنقابة الصحفيين الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، السادسة مساء، الأربعاء 13 سبتمبر الجارى تحت عنوان: "رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية" .

نخبة من رواد المهنة المتخصصين

وأوضحت نقابة الصحفيين انه يعقد الصالون بحضور نخبة من رواد المهنة المتخصصين فى فن صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية فى فن المغامرة الصحفية، لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما ينشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية .

وتدعو لجنة المعاشات الزملاء رؤساء أقسام الحوادث والمحررين المختصين بأقسام الحوادث والقضاء

إلى المشاركة لإثراء النقاش والحوار البناء بين الأجيال، مع الترحيب بكل من لديه اهتمام بموضوع الصالون .