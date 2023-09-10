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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض تتدخل لإنهاء مؤتمر بايدن الكارثي .. فيديو

جو بايدن
جو بايدن

أنهت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، فجأة مؤتمرا صحفيا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، حيث قاطعت الرئيس في منتصف الجملة بينما كان يتحدث عن “العالم الثالث” ومحادثته مع رئيس مجلس الوزراء الصيني لي تشيانج.

وتلقى بايدن عددا من الأسئلة المقررة من الصحافة أثناء زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، ومع ذلك، استمر بايدن في الإجابة على أسئلة إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بمحادثته مع لي في قمة مجموعة العشرين في الهند يوم السبت.

وقال بايدن: “لم تكن المواجهة على الإطلاق. لقد تحدثنا عن التأكد من أن العالم الثالث... أه، أه، نصف الكرة الجنوبي لديه إمكانية الوصول إلى التغيير”.

وبينما واصل بايدن تمتمه، أعلنت جان بيير أن “هذا ينهي المؤتمر الصحفي الحالي”. وبعد محاولته الإجابة على سؤال آخر، استدار بايدن وخرج من المسرح.

وعادة ما تتم إدارة المؤتمرات الصحفية لبايدن بإحكام من قبل مساعديه، حيث يسلم الرئيس بطاقات إرشادية ويخبر الصحفيين الذين يجب أن يلجأ إليهم لطرح الأسئلة.

ومع ذلك، لا يزال بايدن يغادر المسرح أحيانًا في منتصف الجملة، وغالبًا ما يكون مرتبكًا بشكل واضح ويقوده طاقمه.

كارين جان بايدن الرئيس الأمريكي

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