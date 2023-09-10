المدير الفني: أهلي 2003 حقق فوزًا مستحقًّا على الجونة.. وهدفنا التتويج ببطولة الجمهورية

أبدي محمد شرف، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003، عن سعادته بالأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في مباراة الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل مميز وكان الأفضل طوال الـ90 دقيقة.

وأوضح المدير الفني أن «أهلي ٢٠٠٣» يؤدي بشكل جيد للغاية، وأن جميع اللاعبين يبذلون أقصى جهد لديهم لكي يحظوا بفرصة التصعيد للفريق الأول.

واختتم محمد شرف تصريحاته بالتأكيد أن هدفه الرئيسي هذا الموسم هو تكرار إنجاز الموسم الماضي، والتتويج مجددًا ببطولة الجمهورية، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، ويتطلعون بقوة لتحقيق لقب البطولة.