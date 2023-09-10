ثاني حادث كبير من نوعه .. وفاة 26 شخصا في غرق معدية بنيجيريا

قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم وفقد آخرون بعد انقلاب معدية شمال وسط نيجيريا يوم الأحد، وهو ثاني حادث كبير من نوعه يضرب المنطقة خلال ثلاثة أشهر.

وقال بولوجي إبراهيم، المتحدث باسم حاكم ولاية النيجر، إن القارب كان يحمل أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، في منطقة حكومة موكوا المحلية بالولاية. وقال إبراهيم إن الضحايا كانوا متجهين إلى مزارعهم عبر سد كبير.

وأضاف إبراهيم في ولاية النيجر: 'تم تأكيد مقتل 26 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وتم إنقاذ أكثر من 30 شخصا، في حين تتواصل عملية الإنقاذ المشتركة التي تقوم بها الشرطة البحرية والغواصون المحليون بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر'.

وفي يوليو، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم عندما انقلب قارب محمل بأكثر من طاقته في منطقة نائية من ولاية النيجر، في واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها في السنوات الأخيرة.

يعد الاكتظاظ وسوء الصيانة مسؤولين عن معظم حوادث القوارب على الممرات المائية النيجيرية.