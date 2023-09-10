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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتتاحية الجارديان بشأن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا تثير القلق

صدى البلد

نشرت هيئة تحرير الجارديان، تعليقا لها عن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، مشيرة إلى التطور الهام فيها، خاصة بعد أن أفادت التقارير بأن كيم جونج أون، سيزور روسيا قريبا؛ لمناقشة مبيعات الأسلحة مع فلاديمير بوتين، كما اقترحت موسكو أيضًا، إجراء تدريبات بحرية ثلاثية مع الصين.

ووفقا لافتتاحية الجارديان،: منذ عام 2006، كانت موسكو وبكين تشعران بالقلق بما يكفي بشأن برنامج أسلحة بيونج يانج، وقاما بدعم سلسلة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكنهما في العام الماضي، منعا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات.

بدأ التحول مع دونالد ترامب، بعد عقد اجتماع ثنائي مع كيم، وعندما انهارت قمة ترامب الثانية، تودد كيم إلى روسيا أيضا، لتذكير الولايات المتحدة بأن لديه خيارات، وعقد أول اجتماع له مع بوتين في عام 2019.

لكن حرب أوكرانيا كان بمثابة نقطة تحول، وكوريا الشمالية واحدة من الدول التي دعمت روسيا في الأمم المتحدة، وقبل عام، قالت المخابرات الأمريكية إنها تعتقد أن موسكو تشتري كميات ضخمة من قذائف المدفعية والصواريخ من بيونج يانج، حيث تستهلك مخزوناتها بسرعة. وفي هذا الصيف، قام كيم شخصيا باستقبال سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، في معرض للأسلحة.

ووفقا لهيئة تحرير الجارديان، في حين أن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء، فمن المرجح أن يضغط نظام كوريا الشمالية بشدة على موسكو للحصول على المساعدة التكنولوجية. إن التقدم المثير للقلق الذي أحرزته بيونج يانج في برامج الأسلحة الخاصة بها مستمر، لكنها لا تزال بحاجة إلى الخبرة والدخل لتحقيق المزيد من التقدم.

ومن جانب روسيا، فإن حاجتها إلى المساعدة من تلميذتها السابقة تشكل مؤشراً آخر على تراجع مكانتها. وتشير أيضًا إلى أن الصين لا تزال حتى الآن غير راغبة في بيع أسلحة لروسيا، على الرغم من صداقتها "بلا حدود" ودعمها الدبلوماسي والبيع المستمر للمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

ولا ترغب موسكو ولا بكين في رؤية كوريا الشمالية تطور قدراتها. إنهم يريدون تجنب الانتشار النووي في المنطقة والحد من تنمية الشراكة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وترغب روسيا في الحفاظ على علاقاتها المتوترة مع كوريا الجنوبية ــ الشريك التجاري الرئيسي قبل غزو أوكرانيا ــ بدلاً من دفعها إلى التقارب مع الولايات المتحدة.

لكن حتى لو توقف بوتين عن تبادل التكنولوجيا؛ فمن المرجح أن يستخدم الدخل من مبيعات الأسلحة لتمويل تطوير الأسلحة بدلا من إطعام الكوريين الشماليين الذين يعانون من سوء التغذية، وقد تشجع المشتريات الروسية، الآخرين أيضًا، على الشراء من بيونج يانج مرة أخرى، وتشكل العلاقات المتجددة، سببا للقلق الشديد، وليس فقط في أوكرانيا.

كوريا الشمالية وروسيا بوتين الصين

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