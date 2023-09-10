عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم أوكراني .. زيلينسكي يكشف تطورات الهجوم المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقدمت على الجبهة الجنوبية في الأسبوع الماضي بينما كانت هناك أيضًا تحركات بالقرب من باخموت في الشرق.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: «خلال الأيام السبعة الماضية حققنا تقدما في قطاع تافريا الجنوبي. هناك حركة في قطاع باخموت. نعم، هناك حركة».

وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول نجاحات القوات الأوكرانية في الجبهة تشير إلى مشاكل السياسة الأمريكية في أوكرانيا.

وكتب بوشكوف، عبر "تليجرام”، "أوكرانيا، كما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعادت 50% من الأراضي التي فقدتها من روسيا؟!.. على أي خريطة رأى وزير الخارجية ذلك؟".

الكونجرس الأمريكي يكشف عن صفعة روسية على وجه زيلينسكي

تصريحات خطيرة.. زيلينسكي ينقلب علي حلفاء أوكرانيا

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي يريد بمثل هذه التصريحات تبرير سياسة بلاده المتعثرة.

وأشار بوشكوف إلى أن "كل تصريح لبايدن مثير للارتباك. وتصريح بلينكن بشأن أوكرانيا هو خيال أو حتى أسوأ من ذلك. على ما يبدو، بدون الأوهام والتزييف، فإن الموقف الأمريكي المؤيد لمواصلة الحرب لا يتماسك".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي القوات الأوكرانية باخموت أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

موضوعات متعلقة

أضرار صحية خطيرة.. تحذير عاجل من «الغذاء والدواء» السعودية بشأن هذه الأطعمة

"يوم التصويت الموحد".. روسيا تعلن انتهاء الانتخابات في جميع المناطق

تصريحات خطيرة.. زيلينسكي ينقلب علي حلفاء أوكرانيا

رئيس وزراء الجابون: 24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات هي مدة معقولة

بسبب مزحة.. فتاة بريطانية تطلب الطلاق بعد 24 ساعة من زواجها

تعبئة اللاجئين في الجيش.. جنرال أمريكي يكشف خطة أوكرانيا

الأكثر دمارا.. تعرف على الأقاليم التي توقفت بها الدراسة في المغرب

خسائر فادحة.. مأساة في الجيش الأوكراني بسبب وعود زيلينسكي

ترشيحاتنا

افتتاح معرض للوحات الملك أمنحتب الثالث في المتحف المصري بالتحرير

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

لو تكاليف الدراسة غالية .. اعرف ازاي تقسط المصروفات الدراسية والكتب

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أرخص موبايل في مصر في 2023 .. تعرف عليه

تعويض منى زكي .. قرارات عاجلة ضد محمد رمضان ومرتضى منصور ويوتيوبر شهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

فيديو

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ