تقدم أوكراني .. زيلينسكي يكشف تطورات الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقدمت على الجبهة الجنوبية في الأسبوع الماضي بينما كانت هناك أيضًا تحركات بالقرب من باخموت في الشرق.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: «خلال الأيام السبعة الماضية حققنا تقدما في قطاع تافريا الجنوبي. هناك حركة في قطاع باخموت. نعم، هناك حركة».

وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول نجاحات القوات الأوكرانية في الجبهة تشير إلى مشاكل السياسة الأمريكية في أوكرانيا.

وكتب بوشكوف، عبر "تليجرام”، "أوكرانيا، كما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعادت 50% من الأراضي التي فقدتها من روسيا؟!.. على أي خريطة رأى وزير الخارجية ذلك؟".

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي يريد بمثل هذه التصريحات تبرير سياسة بلاده المتعثرة.

وأشار بوشكوف إلى أن "كل تصريح لبايدن مثير للارتباك. وتصريح بلينكن بشأن أوكرانيا هو خيال أو حتى أسوأ من ذلك. على ما يبدو، بدون الأوهام والتزييف، فإن الموقف الأمريكي المؤيد لمواصلة الحرب لا يتماسك".