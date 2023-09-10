والد اللاعب عمر شتا: ابني تحطم وخايف يعمل في نفسه حاجة

قال محمد شتا والد الاعب عمر شتا بطل العالم في الكونغ فو ابني أول مصر أول عرب أول افريقيا وواخد بطولة العالم في الكونغ فو ومع ذلك الولد متحطم وطفشان وخايف عليه يعمل حاجه في نفسه.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc أن عمر رغم حصوله على بطولة العالم في الكونغ فو إلا أنه سقط في اختبارات الكلية الحربية، وقدم تظلم وحصل على وعد بإعادة الاختبارات قائلا: "أنا بجري على ابني اللي عنده ١٧ سنه ينتحر او يعمل حاجه في نفسه".

وأضاف " لما لاعب 17 سنة يجيب اول عرب وأول افراقيا وأول عالم ويتم تجاهله تمام من الوزارة لدرجة أنه عرض المداليات الحاصل عليها للبيع ما جبتش فلوس، وتابع " لو عمر كان شارك واخد ميدالية أولمبية كان أتعرض عليه عروض خياليه وكان زمانه بره مصر من زمان وكان زمانه في مكانة ثانية ومعاملة ثانية"



وأكد شتا أنه ناشد الوزارة والمسؤولين والرعاة إلا أنه لم يجد استجابة، قائلا: أن الرياضات الفردية والرياضيين لا يحصلون على اهتماما أو رعاية من أي طرف



ولفت إلي أن الألعاب الجماعية تلاقي اهتماما ورعاية على حساب الألعاب الفردية، مشيرا إلي أن لاعبي كرة القدم مثلا عند سفرهم لدوري المجموعات يحصلون على الملايين، بينما لاعب الفردي يحصل ميدالية ذهب وبطولة كبيرة لمصر ولا يحصل إلا على ملاليم.

وأشار أن لديه أفكار تفيد الألعاب الفردية واللاعبين وتغنيهم ولكن لا أحد يستمع ولا أحد يهتم.

وذكر عدد من أسماء اللاعيبة الهاربين خاصة في الألعاب الفردية، منهم المصارع محمود فوزي اليوم هو أفضل لاعب ألعاب فردية في أمريكا وبغدودة الذي هرب من وقت قصير.

