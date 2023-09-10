مركز التعليم المدمج بالقاهرة يعلن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية

أعلن الدكتورعصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

أشار مدير المركز ، إلى أنه يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به ، مؤكدا على أن مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

مصروفات الدبومات

الدبلوم المهنى للمحاسبة 6200 جنيه

دبلوم التربية الخاصة فى مرحلة ما قبل المدرسة 6050 جنيه

خدمة التغذية التطبيقية 6200 جنيه

دبلوم إعداد معلمى العربية للناطقين بغيرها 6050 جنيه

دبلوم الإعلام الرياضى 6050 جنيه