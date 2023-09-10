«كدت أنفجر بالبكاء».. رئيس الاتحاد الإفريقي يعلق على الانضمام لعضوية مجموعة العشرين

اعترف رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، أن الإعلان عن انضمام الاتحاد إلى عضوية مجموعة العشرين؛ أثار مشاعره بشدة، مشيرا إلى أنه كاد ينفجر بالبكاء.

وحسب وكالة “آني” الهندية للأنباء، قال عثماني: “كدت أن أبكي، لقد كان الأمر عاطفيًا جدًا بالنسبة لي؛ لأنه في الواقع، اعتقدنا أنه ستكون هناك مناقشات، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار بشأن العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، ولكن في بداية القمة، تم الإعلان عن أننا أصبحنا عضوًا دائمًا”.

وتم اختيار الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، في قمة نيودلهي 2023.

ودعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، رئيس الاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني؛ للمشاركة في حفل الافتتاح.