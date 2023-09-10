أول تعليق من ميدو بعد ترشح فاروق جعفر على رئاسة الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو، تحية إلى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق؛ بعد ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات النادي المقبلة.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "أوجه التحية لفاروق جعفر على شجاعته الكبيرة، راجل صنع الكثير لنادي الزمالك".

وأضاف ميدو: "لازم اللي ينجح في الانتخابات، يكون عارف إن هيبقى عليه مسؤولية، مش تجاه أعضاء الجمعية العمومية فقط؛ لكن مسؤولية أمام جماهير الزمالك بالكامل".

واختتم ميدو، قالا: "أرجوكم انسوا فكرة رفع القضايا، والطعن على نتيجة الانتخابات، الزمالك محتاج يقف على رجله مرة تانية".