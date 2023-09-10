بلاش قضايا .. رسالة تحذيرية من ميدو للمرشحين بانتخابات نادي الزمالك

حذر أحمد حسام ميدو، من فكرة الاتجاه إلى القضاء؛ للطعن على نتيجة انتخابات نادي الزمالك، من جانب أي خاسر لها، بعد انعقادها في شهر أكتوبر المقبل، وإعلان نتيجتها.

وقال ميدو في تصريحاته، عبر برنامج الريمونتادا، على قناة المحور: "أرجوكم، وكلامي لكل المرشحين في الانتخابات، انسوا فكرة الطعن على نتيجة الانتخابات بعد الخسارة لأي واحد منكم".

وأضاف: "سيبوا الزمالك يفوق، لو بتحبوا الزمالك بجد؛ أرجوكم اتحدوا، وسيبوا اللي ينجح يشتغل، وادعموه".

واختتم تصريحاته: "نفسي إن الانتخابات تبقى مشهد فرحة بتاريخ الزمالك، بحلم بكده، وأيا كان مين اللي هينجح؛ هنقف وراه وندعمه".