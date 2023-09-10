مجموعة الصافي تحتفي بأوائل الثانوية العامة: نقدر العلم وواجبنا تكريم المتفوقين

استقبلت مجموعة الصافي وشركة شاومي اليوم الأحد، 36 طالبا من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 على مستوى الجمهورية بمقر المجموعة بالتجمع الخامس احتفالا بهم وتتويجًا لمجهودهم على مدار العام، حيث قدمت المجموعة الرعاية للطلاب وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حضر الاحتفالية كلًا من ريم صافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، وماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في أفريقيا، وفاطمة مازن مديرة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية لمجموعه الصافي.



بدأت الفعالية باستقبال الطلاب وتعريفهم بالمجموعة ومجالات عملها والشركات التابعة لها، وقد أعربت الأستاذة ريم صافي، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادتها البالغة لاستقبال الطلاب المتفوقين بمقر المجموعة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الصافي في دعم طلاب مصر وإتاحة العديد من الخدمات لهم في إطار التعاون المثمر بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم بما يعكس اهتمام المجموعة بتنمية مواهبهم وإبداعاتهم ويعزز من ثقتهم بأنفسهم وينعكس بالإيجاب على رفعة وطننا وتقدمه.



وأضافت ريم صافي، أن تكريم الطلاب يأتي في إطار استراتيجية دائمة تتبعها مجموعة الصافي في تقديم كافة إمكانياتها وإتاحة خدماتها لمجتمع الطلاب، ويعكس مدى وحرص اهتمام المجموعة برفع قدرات الطلاب وتحفيزهم لمواصلة مشوار التفوق والنجاح.



وأشارت ريم صافي في كلمتها إلى أن شركات ومصانع المجموعة ستظل مفتوحة للطلاب وذلك للتدريب بها خلال فترة دراستهم بالجامعة حتى يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات العلمية والعملية اللازمة التي تمكنهم من ضمان الحصول على فرص عمل في المستقبل.



كما عبر السيد ماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في أفريقيا عن سعادته وفخره بالمشاركة بذلك الحفل وهنأ الطلاب على تفوقهم ودعاهم للعمل ومواصلة الدراسة بكد وبلا تعب لمواصلة التفوق في حياتهم الجامعية موضحً ا أن طريق النجاح ما زال طويلًا ويتطلب مزيدً ا من العمل والاجتهاد.



من ناحية أخرى، عبر الطلاب عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال ومدى إعجابهم بأنشطة المجموعة وحرصها على تكريم الطلاب المتفوقين ووجهوا الشكر لكافة القائمين على الحفل، كما دار حديث ودي بين الطلاب ومسؤولي مجموعة الصافي استمع من خلاله الحضور إلى كافة آراء الطلاب وأحلامهم وقدموا لهم النصائح المختلفة لضمان التفوق والريادة.



وفي نهاية الحفل قدمت ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي، والسيد ماكس ما، المدير العام لشركه شاومي في افريقيا هدايا تذكارية للطلاب المتفوقين وجهاز هاتف محمول "صنع في مصر" مقدم من شركة شاومي تقديرً ا للمجهود الذي بذلوه، ثم انتهى الحفل بصوره تذكارية جامعة الطلاب ومسؤولي مجموعة الصافي.



جدير بالذكر أن مجموعة الصافي تعد شريكً ا ومساهمً ا قويًا في الاقتصاد المصري على مدار 38 عامً ا، حيث تعمل في عدة مجالات، وقد عملت مجموعة الصافي على تقديم العديد من الخدمات في القطاعات المتنوعة على مر السنوات، وسعت لتحقيق فرص استثمارية جديدة، وشراكات استراتيجية، لتحمل اليوم المسئولية برؤية قومية كمساهم رئيسي في تنشيط وازدهار الاقتصاد المصري.

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